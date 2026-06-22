Un centre d’hébergement de 230 places s’installera en juillet à Uccle

Un nouveau centre d’hébergement s’installera à Uccle le mois prochain, près de l’ancienne maison communale. Il pourra accueillir plus de 200 personnes, dont des familles, des hommes et femmes seules ou encore des mineurs non accompagnés. Le centre suscite malgré tout quelques inquiétudes dans le quartier.

C’est dans une ancienne maison de retraite de la rue Beeckman que 230 personnes seront bientôt hébergées. C’est bien plus que les 80 résidents précédents. Le Samu Social tient à rassurer, le quartier restera familial: “Plus de 60% des personnes hébergées sont des familles. Les 40% restants sont des hommes et des femmes isolés“, explique la directrice générale Sarah de Liamchine. “Effectivement, par rapport à la capacité de la maison de repos, on héberge plus de personnes, tout simplement parce que dans les chambres, dans les capacités actuelles, nous pouvons mettre une famille avec plusieurs enfants, d’où le nombre plus important“, justifie-t-elle.

Pour le Samu Social, il était temps de trouver un autre lieu d’hébergement pour les résidents du centre de Koekelberg, car celui-ci devenait de plus en plus vétuste.

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Certains habitants du quartier se montrent plutôt inquiet et déplorent un manque de concertation. “C’est un peu la consternation parce qu’on a été prévenus en dernière minute. Nous avons reçu un toute boîte samedi“, réagit Corinne Hye de Crom, membre du Collectif Riverains Uccle Centre (CRUC). “La crainte, c’est qu’il y ait une recrudescence d’incivilités, de bruit et que le quartier devienne plus difficile à vivre“, se préoccupe-t-elle.

D’autres voient l’arrivée de ce centre plus positivement. “A Uccle, il y a quand même pas mal de surveillance, notamment entre voisins. Je pense que Uccle doit participer (à l’hébergement, NdlR), comme toutes les communes bruxelloises“, estime un Ucclois.

La bourgmestre d’Uccle, Valentine Delwart, et le Samu Social ont prévu de rencontrer les habitants du quartier ce mercredi à 18h pour tenter de les rassurer.

Les premiers résidents du centre devraient arriver pour le 14 juillet.

■ Reportage de Gilles Chevalier, Gaëlle Gilbert et Hugo Moriamé