Des garanties mais des inquiétudes persistantes autour du futur centre Fedasil à Uccle

Entre 200 et 300 personnes ont assisté mercredi soir à la réunion d’information organisée par la commune d’Uccle sur l’ouverture prochaine d’un centre d’accueil de 230 demandeurs de protection internationale, qui sera géré par le Samusocial pour Fedasil. Si de nombreux riverains ont exprimé leurs inquiétudes, notamment sur la densité du projet, les nuisances et l’absence de concertation, la bourgmestre Valentine Delwart (MR) a accepté l’élaboration d’un “contrat de quartier” afin d’encadrer le suivi du projet.

Le futur centre, installé dans une ancienne maison de repos de la rue Beeckman, accueillera environ 60% de familles, majoritairement monoparentales avec enfants, ainsi que des hommes et des femmes isolés et trois mineurs étrangers non accompagnés (MENA). Il s’agit d’un transfert des résidents actuellement hébergés dans un centre à Koekelberg.

Tout au long de la soirée, les responsables du Samusocial, de Fedasil (l’agence fédérale chargée de l’accueil des demandeurs d’asile, NDLR), de la zone de police Marlow et de la commune ont répondu aux questions portant sur la sécurité, la circulation, le stationnement, la scolarisation, les soins médicaux ou encore les conditions d’hébergement. Le Samusocial a assuré qu’une équipe de 35 équivalents temps plein encadrerait le site, ouvert de 6h00 à minuit, avec une présence permanente du personnel.

► Lire aussi | Un centre d’hébergement de 230 places s’installera en juillet à Uccle

Les échanges ont parfois été tendus. Plusieurs habitants ont dénoncé un manque de concertation et redouté une dégradation de leur qualité de vie. Quelques interventions ont également été marquées par des propos à connotation xénophobe, tandis que d’autres participants ont au contraire appelé à un accueil digne des demandeurs de protection internationale ou proposé de s’engager comme bénévoles.

En réponse à une proposition formulée dans la salle, Valentine Delwart s’est dite favorable à la création d’un “contrat de quartier” associant commune, Samusocial et représentants des riverains. Un comité d’accompagnement devrait être mis en place afin de définir des engagements communs, avec un premier rendez-vous annoncé en septembre.

Belga