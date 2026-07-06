Uccle présente un compte 2025 en boni

“Malgré un contexte financier difficile pour les communes, le compte de l’exercice 2025 se clôture sur un résultat positif“, annonce la commune d’Uccle.

Dans un communiqué publié ce lundi matin, Uccle rapporte un solde positif pour l’exercice de l’année 2025 : “Approuvé lors de la séance du Conseil communal du 25 juin, il affiche un boni de 1,38 million d’euros. Le résultat global atteint, quant à lui, 14,19 millions d’euros, confirmant une gestion rigoureuse et responsable des finances communales.”

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Ce résultat a été obtenu alors que la commune a dû faire face à plusieurs charges importantes : un transfert exceptionnel de plus de 5 millions d’euros au CPAS, un coût de pensions de 17,6 millions d’euros et des créances qui n’ont pas encore été perçues. Le Collège est parvenu à préserver l’équilibre des finances en agissant sur plusieurs leviers : une gestion rigoureuse des ressources humaines, une diminution des frais de fonctionnement et une dette maîtrisée. Ce résultat repose également sur le travail mené par l’ensemble des services communaux dans la préparation, le suivi et l’exécution du budget.

“2025 a été une année budgétaire difficile. Nous pouvons donc nous réjouir de présenter un compte en boni, ce qui reste loin d’être une évidence dans la situation actuelle. Si les recettes issues des précomptes allouées à la Commune ont été supérieures aux prévisions, nous devons poursuivre nos efforts afin de renforcer nos marges financières. C’est pourquoi nous avons déjà engagé plusieurs mesures d’économie tout en continuant à investir dans nos infrastructures“, commente Carine Gol-Lescot, Échevin des Finances d’Uccle.

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“Ce bilan est le fruit d’un engagement collectif et d’un travail quotidien. Nous avons concentré nos efforts sur les postes sur lesquels nous pouvions agir, avec une ambition constante : garantir aux Ucclois des services publics de qualité tout en assurant une gestion raisonnable et prudente des deniers publics“, ajoute Valentine Delwart, Bourgmestre f.f. d’Uccle.