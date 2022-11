Uccle : permis de construire accordé, pour le nouveau quartier sur le site AstraZeneca

La Région vient d’accorder le permis de construire pour le nouveau quartier résidentiel à Uccle.

L’espace abrite, encore aujourd’hui, l’ancien site d’AstraZeneca, et l’immeuble de bureaux Therabel, dans le quartier Calevoet : la Région bruxelloise a accordé le permis pour la construction du nouveau quartier résidentiel sur ce site, “une étape importante pour l’aménagement du site, qui prévoit la construction de 229 logements dans un écrin de verdure“, indiquent les promoteurs Cores Development, LIFE et miix.

► Reportage | Uccle : un projet de 229 logements sur l’ancien site AstraZeneca inquiète les riverains (15/09/2022)

En octobre, la Commission de concertation avait déjà exprimé un avis positif, sous conditions. “La Région bruxelloise vient de confirmer qu’elle suivait cet avis, et a octroyé le permis aux promoteurs“, se félicitent-ils, dans un communiqué, évoquant le fait que “l’ais positif rendu n’est pas si surprenant en soi : le développement répond à tous les objectifs de Be Sustainable, la plateforme en ligne de Bruxelles Environnement qui vérifie les possibilités de renforcer le caractère durable d’un quartier“.

Le projet consiste en la transformation de ce site en un quartier résidentiel pouvant accueillir 229 ménages dans treize bâtiments. Le chauffage sera assuré par géothermie, des pompes à chaleur et des panneaux solaires, tandis que des espaces sont réservés aux activités de collectivité (ateliers de confection, crèche, etc). Le site sera vert à 70%, contre près de 70% d’asphalte, de béton et de matériaux inertes actuellement, rappellent aussi les promoteurs.

Les riverains “invités à s’exprimer“

Face aux inquiétudes exprimées par les riverains, les promoteurs invitent les riverains “à exprimer leurs dernières inquiétudes et les rassurer“, expliquent les promoteurs : “nous pourrons ainsi leur expliquer individuellement comment nous avons ajusté le projet vis-à-vis de la Commission de concertation, et comment nous allons nous y prendre pour que ce quartier résidentiel soit l’un des plus verts de Bruxelles“, ajoute Ilona Lo, du promoteur miix.

Ainsi, toutes les parties présentes à la Commission de concertation ont reçu une invitation à un entretien, pour aborder “les dernières réserves émises par les riverains et les rassurer“.

“Au début, il y a eu beaucoup de confusion à propos de ce projet qui était mal perçu. Nous sommes donc heureux de voir que tout le monde commence à croire en notre projet. Au cours des prochains semaines et mois, nous allons continuer à informer les riverains du mieux que nous pouvons afin d’éliminer les dernières inquiétudes“, explique également Pieterjan Van Loock, de Cores Development.

ArBr – Photo : Cores Development / Life / miix