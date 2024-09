Immobilier : quelle est la différence de prix actuelle entre Bruxelles et les autres régions ?

Les prix de l’immobilier ont légèrement rebondi au cours du premier semestre, selon les données publiées mercredi par Statbel. Bruxelles conserve sa position de région la plus chère. Comparaison avec les deux autres régions et la moyenne belge ?

Le prix médian d’une maison fermée ou demi-fermée en Belgique atteint désormais 260.000 euros, soit une progression de 0,4% par rapport au premier semestre 2023. Les maisons quatre façades affichent une hausse plus marquée de 1,4%, avec un prix médian de 370.000 euros. Le prix médian des appartements s’établit quant à lui à 240.000 euros (+1,3%).

Bruxelles conserve sa position de région la plus chère, tous types de logements confondus. Les maisons fermées ou demi-fermées s’y sont échangées à 485.000 euros en 2023, marquant une progression de 2,1% par rapport à l’année précédente. Le prix médian des villas a bondi à 1.100.000 euros, soit une envolée de 21,9%, rebondissant après la baisse enregistrée l’année dernière. Les appartements ont vu leur valeur médiane grimper à 260.000 euros, soit une hausse de 2%.

La Wallonie reste la région la plus accessible. Une maison fermée ou demi-fermée s’y négocie en moyenne à 175.000 euros, tandis qu’une maison quatre façades atteint 296.500 euros. Le Brabant wallon se distingue comme la province la plus chère, avec des prix médians de 305.000 euros pour les maisons fermées ou demi-fermées et 440.000 euros pour les maisons quatre façades. Les appartements y affichent un prix médian de 242.000 euros. À l’inverse, le Hainaut présente les prix les plus bas pour les maisons fermées ou demi-fermées (150 000 euros) et les appartements (150.600 euros). La province de Namur est la moins chère pour les maisons quatre façades, avec un prix médian de 270.000 euros.

La Flandre se situe dans une tranche intermédiaire. On y observe des prix médians de 298.000 euros pour les maisons fermées ou semi-fermées et de 410.000 euros pour les maisons quatre façades. Le Brabant flamand concentre les biens les plus onéreux, les maisons fermées ou semi-fermées s’échangeant à 350.000 euros en moyenne et les maisons quatre façades à 460.000 euros.

