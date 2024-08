Uccle : certains événements de l’été déplacés en raison de la fermeture du parc de Wolvendael

Alors que les conditions météorologiques extrêmes du mardi 9 juillet dernier ont causé d’importants dégâts dans le parc de Wolvendael à Uccle, celui-ci ne pourra pas accueillir tous les événements phares qui s’y déroulent habituellement au mois d’août et à la rentrée.

Pour permettre aux Ucclois de profiter des événements prévus, le Collège des Bourgmestre et Echevins a pris la décision, quand cela est possible, de les maintenir en les délocalisant dans d’autres lieux de la commune. On fait le point sur la situation. Concernant le Zomer Quartier d’été spécial Bébé (10 août de 10h30 à 12h30) cela se déroulera à la bibliothèque du Centre. Pour Musiques au parc (18 août à 11h30 et 17h), il faudra se rendre à la Maison des Arts d’Uccle pour profiter des concerts. Place à l’Art, le 18 août de 10h à 18h est maintenu, et aura lieu sur le parvis Saint-Pierre.

► Revoir | “Je n’avais jamais vu ça”: le bilan des intempéries à Uccle est “extrêmement lourd”

Concernant la Nuit au Wolvendael prévue du 24 août 16h au 25 août 10h, le rendez-vous est fixé sur la plainte de la Gazelle. Le programme a été revu pour être adapté aux spécificités du lieu, qui sera entièrement sécurisé pendant toute la durée de l’événement. Le camping étant déjà complet, les campeurs seront personnellement avertis du changement de lieu et de toutes les infos pratiques liées à celui-ci.

► Revoir | Uccle : le parc de Wolvendael toujours fermé suite aux intempéries, et cela devrait durer

En ce qui concerne le Festival Uckel’Air (7 septembre de midi à minuit), tous les indicateurs de sécurité sont au vert et laissent entrevoir la possibilité que ce festival 100 % hip-hop à destination des jeunes pourra être organisé dans le bas du parc au niveau du Théâtre de Verdure.

La Brocante des Enfants (8 septembre de 9h00 à 17h00) est, quant à elle, annulée. En effet, la circulation automobile dans le parc ne sera pas encore possible à cette date, les brocanteurs ne pourront donc pas décharger leur marchandise. Toutes les personnes déjà inscrites pour la brocante seront automatiquement remboursées d’ici la fin de ce mois.

Rédaction