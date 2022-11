Uber Files : le Parlement bruxellois valide la mise en place d’une commission spéciale

Réuni ce mardi matin, le Parlement bruxellois a voté, en majorité, pour l’institution d’une commission spéciale consacrée au dossier Uber Files, selon une proposition de Jamal Ikazban (PS) et Marc-Jean Ghyssels (PS).

Avec onze voix pour et quatre abstentions (en provenance du MR et du PTB), le Parlement bruxellois a approuvé la proposition de Jamal Ikazban et Marc-Jean Ghyssels concernant la mise en place d’une commission spéciale sur les “Uber Files”. Cette proposition a été validée en commission Affaires intérieures ce mardi matin.

Contrairement à une commission d’enquête, qui dispose de pouvoirs lui permettant notamment de recueillir des témoignages sous serment, les commissions spéciales sont de simples commissions temporaires liées à un sujet en particulier.

Pour rappel, en juillet dernier, plus de 124.000 documents confidentiels, appelés les Uber Files et divulgués par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), expliquaient comment Uber avait implanté son activité dans de nombreux pays. En ce qui concerne Bruxelles, Uber avait eu recours à des pratiques douteuses pour échapper aux contrôles et déjouer les enquêtes.

Cette commission spéciale sera dès lors consacrée à l’impact des pratiques d’Uber sur les décisions prises par le Gouvernement.

La rédaction – Photo : Belga / Nicolas Maeterlinck