Uber Files : Pascal Smet et Boris Dilliès cités en relations étroites avec Uber

“Boris, il faut la reprendre cette ville”

Le quotidien revient enfin sur des relations étroites entre l’ancien président de la commission Mobilité au Parlement bruxellois et actuel bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès (MR) et le lobbysite en chef d’Uber, Mark MacGann. Si Boris Dilliès défend depuis longtemps une nouvelle législation du secteur des transports pour permettre aux chauffeurs d’Uber d’obtenir un statut reconnu, Le Soir révèle que le libéral discutait souvent avec le lobbyiste d’Uber et lui donnait des conseils, comme l’idée de mettre en place une pétition pour forcer le débat parlementaire. Mark MacGann, pour sa part, demande des contacts à Boris Dilliès pour poursuivre ses manœuvres au niveau politique et médiatique. “Merci. Franchement Boris, il faut la reprendre cette ville, c’est pas possible de la laisser entre les mains de ces nains de jardin”, indique notamment un message de Mark MacGann. “Suis 100 % d’accord et j’y travaille”, répond le bourgmestre ucclois.

Boris Dilliès indique au Soir qu’il n’a “aucun souvenir” de ces contacts récurrents et assure n’avoir “jamais reçu de proposition ni accepté quoi que ce soit qui sorte du cadre de ma mission et pourrait ou aurait pu me faire perdre mon indépendance”.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Charles Carpreau et Corinne De Beul.

Gr.I. – Photos : Belga/Laurie Dieffembacq et Benoît Doppagne