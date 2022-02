Tunnel Léopold II/Annie Cordy : les travaux sont terminés, l’inauguration prévue en mai

Le consortium composé de divers entrepreneurs mandatés par Bruxelles Mobilité pour ces travaux de rénovation a conclu un chantier démarré en 2018.

Le consortium CIRCUL 2020, composé des entreprises BESIX, Jan De Nul Group, EQUANS, et leur partenaire DENYS ont achevé ce lundi la rénovation du tunnel Léopold II (futur tunnel Annie Cordy), annoncent-ils par voie de communiqué. Ces travaux de rénovation ont débuté en 2018 et se sont poursuivis quasiment 7 jours sur 7 depuis lors.

Le tunnel a subi une rénovation totale de sa structure et des routes qui la parcourent. Des locaux techniques ont été réhabilités et construits alors que 17 nouvelles sorties de secours ont été construites. 800 kilomètres de câbles ont été remplacés tout comme la ventilation, les installations de communication et de surveillance et l’éclairage.

Les travaux ont été principalement réalisés de nuit, de 22h00 à 6h00, pour permettre au trafic automobile d’emprunter ce tunnel important pour l’entrée et la sortie de la capitale. Le tunnel a seulement été fermé 24 heures sur 24 durant l’été (en 2018, 2019 et 2020) et lors du printemps 2020, lors du premier confinement suite au Covid-19. Une moyenne de 180 personnes ont ainsi travaillé sur ce chantier immense durant les fermetures de nuit. Cette moyenne grimpait à 400 travailleurs par 24 heures lors des fermetures totales.

Si les fermetures nocturnes ne seront plus d’actualité au quotidien, des fermetures seront toujours possibles dans les prochains jours afin de réaliser des tests techniques et exercices incendie, nous précise Bruxelles Mobilité.

L’inauguration et le changement de nom officiel du tunnel Léopold II en tunnel Annie Cordy sont prévus pour le mois de mai.

Gr.I. – Photos : CIRCUL 2020