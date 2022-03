“Tu n’es pas seule” un clip pour dénoncer les violences sexuelles et la culture du viol

Le collectif militant et féministe “Dimanche, Choeur de citoyen.nes” sortira demain son projet “tu n’es pas seule”. L’objectif est de mettre en lumière les féminicides.

Annabelle Locks, membre du collectif féministe était l’invitée du 12h30. Elle présente une chanson qui a vu le jour à la suite de l’agression d’une femme à Liège. Ce geste artistique a pour but de faire face au silence qui entoure les violences sexuelles et la culture du viol. Pour l’invitée, les membres du collectif, on fait leur travail, à leur échelle, maintenant, c’est au tour de la justice et des politiques de faire le leur.

Lors de la marche de la journée internationale des droits des femmes, demain, le 8 mars, à Bruxelles, le chœur présentera son projet. Six autres chorales ont appris les paroles afin de se joindre au collectif “dimanche, Choeur de citoyen.nes”.

Annabelle Locks termine l’interview sur la demande du collectif à l’égard de la justice. “Nous, ce que nous exigeons, c’est le respect des droits fondamentaux pour tous et pour toutes. Et parmi ses droits fondamentaux, il y a le respect de l’intégrité physique et morale“.

■ Interview d’Annabelle Locks, membre du collectif militant et féministe dans le 12h30 sur BX1