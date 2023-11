Une exposition pour décloisonner les tabous autour des menstruations

Et si on parlait des règles sans tabou. Pour que les personnes menstruées vivent au mieux leur règles, pas de secret il faut pouvoir en parler et surtout adapter les espaces à cette réalité. Dans ce numéro d’Autrement, une question : comment mieux visibiliser les menstruations ?

Visibiliser les menstruations, c’est l’objectif de la nouvelle exposition “Menstruositées” un projet de Luc Lab, qui veut “remettre à sa juste place les règles dans nos vies et sur la place publique. L’exposition met en scène des récits et des expériences quotidiennes de personnes menstruées et participe ainsi à éveiller les consciences et à renforcer la capacité d’agir. Le contenu exposé est le fruit de rencontres et de témoignages, d’ateliers et de discussions”. L’exposition est en pleine installation, elle s’ouvrira au Brass, le centre culturel de Forest dès ce jeudi 16 novembre.

L’association BruZelle, fondée par Veronica Martinez, se bat depuis 7 ans pour lutter contre la précarité menstruelle, car quand on parle de “règles” tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Très concrètement BruZelle récolte des protections hygiénique et les places dans des lieux stratégiques.

BruZelle est partenaire de l’exposition Menstruositées à découvrir au Brass du 16 novembre au 3 décembre.

■ Autrement une émission présentée par Cyprien Houdmont, avec Alice Conquant, designer sociale pour le Luc Lab, Coralie Theys, sociologue pour le Luc Lab et Veronica Martinez fondatrice de l’assocation BruZelle.