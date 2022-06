Trois quarts des Bruxellois favorables au projet de Métro 3, selon la Stib

Quelque trois quarts des habitants de la capitale sont favorables à la création de la nouvelle ligne de métro qui connectera Evere et Schaerbeek à Forest et Saint-Gilles, ressort-il vendredi d’un nouveau sondage en ligne réalisé à la demande de la STIB en mai dernier par l’Institut Indiville.

En dépit de voix discordantes qui se sont exprimées sur le projet au cours des derniers mois, ce score est similaire à celui enregistré lors de la précédente enquête, réalisée en 2020.

Le pourcentage de 72% d’opinions favorables au projet et jugeant cette ligne de métro utile augmente à 75% en zoomant sur les cinq communes directement concernées (Forest, Saint-Gilles, Bruxelles-Ville, Schaerbeek et Evere).

Plus efficace et écologique

Par ailleurs, 73% des sondés sur les 1.023 répondants estiment que le métro est le moyen de transport le plus efficace pour traverser la ville et que le métro 3 est un investissement durable, qui permettra de rendre les transports publics bruxellois plus attractifs.

Ils sont 61% à estimer que la nouvelle ligne de métro contribuera à atteindre les objectifs climatiques de la Région de Bruxelles-capitale.

Selon la STIB et Beliris, la future ligne de métro 3 permettra aux voyageurs de relier Evere et Forest en passant par le centre-ville en 20 minutes. La ligne comptera 18 stations de métro et sera longue de 10,3 kilomètres.

La marge d’erreur de cette enquête est de 3,07%.

