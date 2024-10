Trois fusillades en une semaine à Anderlecht: “Il faut un plan Marshall, des structures internationales sont à la manoeuvre”

Alors que de premiers tirs avaient eu lieu mercredi soir près de la station de métro Aumale, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Midi a également été la cible, la même soirée, de tirs de kalachnikov. Dans la nuit de lundi à mardi, une autre fusillade avait déjà eu lieu à Anderlecht. “J’en appelle à un plan Marshall”, dit ce vendredi le bourgmestre Fabrice Cumps (PS)

Vers 19h15 mercredi, une patrouille de la zone de police Bruxelles-Midi avoulu contrôler un véhicule suspect dans la rue Dante, “en raison d’un comportement suspect et d’une violation des règles de circulation“, indique le Parquet de Bruxelles. Le véhicule a alors pris la fuite, avec deux individus à son bord. Une course-poursuite a donc débuté avec la police : “à un certain moment, alors que le véhicule suspect avait pris un peu d’avance, le passager est descendu et a tiré plusieurs fois en direction des agents avec une arme à feu. Les agents ont pu se protéger et n’ont pas été blessés“, explique le parquet. Une balle a aussi touché un autre véhicule qui circulait là et qui abritait des occupants, mais sans faire de blessé non plus. “Un cap a été franchi“, dit ce vendredi, Jurgen De Landsheer, chef de corps de la police Zone Midi.

“J’en appelle vraiment à faire un plan Marshall“, appuie Fabrice Cumps, bourgmestre d’Anderlecht, “ce sont des structures internationales qui sont à la manoeuvre, ce ne sont pas les polices locales qui pourront résoudre cette question là. Il faut donner plus de moyens à la police judiciaire fédérale et à la justice pour combattre ces réseaux.”

La zone de police Bruxelles-Midi (Saint-Gilles, Anderlecht et Forest) a détaillé ce vendredi les résultats du “plan été” lancé mi-juin et clôturé le 15 septembre dernier, qui visait notamment à augmenter le niveau de sécurité en ciblant les “hotspots” du territoire. Ces actions policières renforcées ont ainsi visé plus particulièrement les quartiers Peterbos, Cureghem, gare du Midi, porte de Hal ainsi que la place Saint-Antoine. Les trois piliers opérationnels (police judiciaire, opérationnelle et de proximité) ont assuré une présence accrue dans les rues, en se concentrant sur quatre phénomènes clés: la drogue, la violence, l’alcool et les nuisances liées au secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

“Les équipes déployées dans le cadre de ce Plan ont travaillé 7.458 heures. Quelque 661 actions policières ont été menées (220 à Anderlecht, 106 à Forest et 230 à Saint-Gilles). Pas moins de 378 amendes SAC ont été délivrées, tandis que 197 contrôles dans le secteur de la restauration ont été effectués, débouchant sur six arrêtés de fermeture”, a précisé la zone. Quelque 6.234 procès-verbaux ont été dressés à la suite d’infractions au code de la route, et 626 pour des faits liés aux stupéfiants.

Environ 48kg de drogue ont été saisis, au même titre que 145.258 euros provenant du trafic de stupéfiants. Quatorze armes ont en outre été saisies. Ces actions ont donné lieu à 607 arrestations administratives et 840 arrestations judiciaires, parmi lesquelles 127 mineurs, 961 personnes ne vivant pas sur notre territoire, et 37% de personnes en séjour irrégulier. Environ 150 crimes avec violence ont été enregistrés, dont 55% dans le secteur de la gare du Midi et Cureghem. “Ce plan constitue une base de travail pour les mois à venir. Outre les résultats positifs, il souligne également les points sur lesquels il nous faut continuer à travailler” a conclu la zone de police.

