Trois commerces scellés et onze personnes interpellées par la police à Anderlecht

Onze personnes ont été interpellées à la suite d’une action de police menée vendredi soir dans le quartier de Cureghem, à Anderlecht, et ciblant l’économie illégale. Au total, plus de 5.800 paquets de cigarettes illégales et 28.000 euros ont été saisis, a indiqué samedi la zone de police de Bruxelles Midi par voie de communiqué.

Deux commerces ont été administrativement scellés par l’inspection du travail pour cause de travail au noir. Un autre magasin a été judiciairement scellé après la découverte d’une importante quantité de cigarettes illégales. La police a ainsi saisi, sur trois sites différents, 5.841 paquets de cigarettes illégales et 18 kg de tabac à chicha. Sur l’ensemble de l’opération, les forces de l’ordre ont saisi 28.000 euros en espèces.

Des procès-verbaux ont été rédigés pour diverses infractions à la législation sociale, infractions à la législation sur le tabac, séjour illégal ou encore travail au noir.

