Travaux à Van Praet: “Il y aura moins d’espace pour le trafic mais on gagnera en fluidité”

Le prochain grand chantier à Bruxelles aura lieu sur la fin de l’A12 à partir du 4 septembre, avec la création d’un nouveau rond-point au carrefour entre l’avenue Van Praet et la chaussée de Vilvorde. Une fois que le rond-point aura été construit, en décembre 2023, l’avenue Van Praet sera mise à double sens et le trafic de transit de l’avenue des Croix du Feu sera définitivement supprimé. La capacité en matière de trafic sera toutefois préservé, assure la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), et les “ronds-points fluidifieront le trafic et faire gagner du temps aux automobilistes.” Ces travaux permettront l’installation d’espaces verts, de pistes cyclables et d’une voie de tram pour desservir Neder-Over-Heembeek.

Les détails du chantier ici.