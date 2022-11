Transports en commun, supermarchés, hôpitaux : toutes les perturbations attendues ce mercredi

Le mouvement syndical de ce 9 novembre vise à protester contre la crise du pouvoir d’achat. Les organisations syndicales réclament toujours un plafond sur le prix du gaz et de l’électricité, ainsi qu’une adaptation de la norme salariale.

Supermarchés fermés

De nombreux commerces seront impactés par le mouvement, ont annoncé la Setca et la CNE. “Carrefour, Delhaize et Lidl devraient être globalement inaccessibles“, a prévenu Myriam Djegham, secrétaire nationale de la CNE Commerce, à nos confrères de Sudinfo.

La Stib fortement perturbée

En raison de la participation d’une partie de son personnel à cette action, la Stib s’attend à de fortes perturbations sur son réseau et recommande à ses voyageurs de prévoir des solutions alternatives aux transports publics pour se déplacer à Bruxelles ce jour-là.

La société bruxelloise de transport public a prévu un dispositif spécial pour informer ses voyageurs en temps réel tout au long de la journée, au travers de ses différents canaux d’information : son site internet www.stib.brussels, son application mobile, ses pages Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que ses écrans aux arrêts et en stations.

Dès 6h du matin, le service client sera opérationnel pour répondre en direct aux différentes questions des voyageurs, par téléphone au 070 23 2000 et sur les médias sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

Le rail en service minimum

La SNCB a d’ores-et-déjà annoncé qu’aucun train ne circulera en provinces de Luxembourg et de Namur, et dans une partie du Brabant wallon. Sur le reste du réseau, environ un quart des trains circulera. Plus précisément un IC sur 3, mais pratiquement aucun train P.

Brussels Airport au ralenti

En raison de la grève nationale prévue mercredi, les compagnies aériennes ont annulé préventivement 55% des vols prévus à l’arrivée ou au départ de Brussels Airport, a indiqué lundi après-midi la porte-parole de l’aéroport Nathalie Pierard. Au total, un peu plus de 200 vols sont concernés.

À l’heure actuelle, on ignore combien de passagers seront affectés par ces annulations, précise l’aéroport. Mais à titre indicatif, au mois de septembre, un vol comptait en moyenne 130 passagers. Les passagers concernés vont être contactés par leurs compagnies aériennes.

Hôpitaux au ralenti

Plus de deux tiers des hôpitaux privés de Wallonie et de Bruxelles tourneront au ralenti mercredi. Des piquets de grève seront installés devant des dizaines d’hôpitaux. Des services minimums seront mis en place et des réquisitions ont été effectuées dans une dizaine d’établissements, a indiqué lundi la CNE dans un communiqué.

Bureaux de police fermés

Un préavis de grève a également été déposé par la CGSP au sein de la fonction policière, indiquent nos confrères du Soir. Tous les secteurs de la fonction policière sont concernés, y compris les secteurs logistiques et administratifs, selon la CGSP : “Notre objectif est de fermer tous les bureaux de police”, indique un représentant du syndicat.

La rédaction et Belga – Photo: BX1