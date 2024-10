Anderlecht : des policiers ciblés par des tirs à la kalachnikov, les suspects en fuite

Une patrouille de la zone de police Bruxelles-Midi a été la cible de tirs à la kalachnikov, mercredi soir, à Anderlecht.

Alors que de premiers tirs avaient eu lieu mercredi soir près de la station de métro Aumale, on apprend ce vendredi qu’une patrouille de la zone de police Bruxelles-Midi a également été la cible, la même soirée, de tirs de kalachnikov. Vers 19h15, ces policiers ont voulu contrôler un véhicule suspect dans la rue Dante, “en raison d’un comportement suspect et d’une violation des règles de circulation“, indique le Parquet de Bruxelles. Le véhicule a alors pris la fuite, avec deux individus à son bord.

Une course-poursuite a donc débuté avec la police : “à un certain moment, alors que le véhicule suspect avait pris un peu d’avance, le passager est descendu et a tiré plusieurs fois en direction des agents avec une arme à feu. Les agents ont pu se protéger et n’ont pas été blessés“, explique le parquet. Une balle a aussi touché un autre véhicule qui circulait là et qui abritait des occupants, mais sans faire de blessé non plus.

Une arme de guerre de type kalachnikov

Selon les premiers éléments de l’enquête, dévoilés par le parquet, “les auteurs ont utilisé une arme de guerre de type kalachnikov. En outre, ils semblent montrer qu’il pourrait y avoir un lien avec les coups de feu survenus près de la station de métro Aumale peu avant“.

Un expert balistique, un médecin légiste et le laboratoire de la police judiciaire fédérale ont été requis sur place. Les auteurs sont toujours activement recherchés.

“Une absence totale d’écoute”

Contacté ce vendredi matin, Vincent Gilles, le président du syndicat SLFP Police dénonce “une absence totale d’écoute du monde politique des alertes émises depuis des années par les agents de terrain“. Il décrit des centres-villes “qui partent en déliquescence“, avec des diasporas qui se referment de plus en plus et donc un “terreau fertile” aux évènements tels que celui de ce mercredi soir.

■ Une interview de Vincent Gilles, président du syndicat SLFP Police