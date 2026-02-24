 Aller au contenu principal
Trams interrompus à la Gare du Midi ce week-end

La STIB mènera des travaux dans le tunnel Constitution, emprunté par les trams 4, 10, 51, 81 et 82.

Des perturbations importantes sont à prévoir ce week-end à la Gare du Midi.

L’opérateur remplacera trois aiguillages âgés de 25 à 30 ans, arrivés en fin de vie. Des réparations sont également prévues sur la bordure du site propre du tram 82, à hauteur de l’arrêt Monaco, chaussée de Bruxelles.

Les lignes concernées :

Tram 4 :  les trams circuleront uniquement entre Stalle et Porte de Hal
Tram 10 : entre Hôpital Militaire et Anneessens
Tram 51 : les trams circuleront entre Marguerite Duras et Porte d’Anderlecht, sans desserte à Lemonnier ni Gare du Midi. Circulation normale entre Belgica et Stade
Tram 81 : dévié entre Bara et Suède
Tram 82 : entre Gare de Berchem et Porte d’Anderlecht

Pour rejoindre la Gare du Midi, les voyageurs peuvent emprunter les métros 2 et 6. Les bus 48 et 50 seront renforcés afin de compenser les interruptions.

Rédaction – Photo : Stib

