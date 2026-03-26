 Aller au contenu principal
BX1

Trafic ferroviaire à l’arrêt entre Bruxelles et Louvain après un accident de personne

Les trains concernés sont déviés, indique Infrabel.

Le trafic ferroviaire a été interrompu mercredi vers 23h15 entre Bruxelles et Louvain à la suite d’un accident de personne, a rapporté dans la foulée le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, Infrabel.

L’accident s’est produit vers 23h15 à hauteur de Herent, dans le Brabant flamand. La circulation des trains a donc été interrompue. “Les trains sont déviés dans la mesure du possible“, a précisé Infrabel.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales