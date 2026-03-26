Trafic ferroviaire à l’arrêt entre Bruxelles et Louvain après un accident de personne
Les trains concernés sont déviés, indique Infrabel.
Le trafic ferroviaire a été interrompu mercredi vers 23h15 entre Bruxelles et Louvain à la suite d’un accident de personne, a rapporté dans la foulée le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, Infrabel.
L’accident s’est produit vers 23h15 à hauteur de Herent, dans le Brabant flamand. La circulation des trains a donc été interrompue. “Les trains sont déviés dans la mesure du possible“, a précisé Infrabel.
Belga