Tour & Taxis : le projet Lakeside à nouveau à l’enquête publique

Alors que Nextensa a déposé une demande de permis modifiée pour le projet Lake Side, l’entreprise organisait ce samedi une visite du projet pour les riverains.

Cette nouvelle version du permis, tient compte des 65 conditions imposées par la commission de concertation bruxelloise. L’enquête publique a débuté le 1er octobre et se clôturera le 30 octobre. Ainsi, l’objectif avec cette journée “visite” est de montrer aux riverains ce qui a changé avec le premier projet et donc de rassurer et convaincre. Ils sont moins d’une dizaine à avoir répondu présents.

Parmi les changements notoires dans cette dernière version, la réduction de la densité (67 logements en moins) et l’intégration de 166 logements sociaux et conventionnés, en concertation avec Le Logement Bruxellois. “On a revu le programme résidentiel, avec au moins 25% logements à 3 ou 4 chambres, doubler nombre de surface équipements publics”, confirme Peter De Durpel de Nextensa.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Gauthier Flahaux et Manu Carpiaux