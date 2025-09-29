Lake Side : nouvelle enquête publique pour le dernier projet de Tour & Taxis

Nextensa a déposé une demande de permis modifiée pour le projet Lake Side, qui représente la dernière phase de développement du site de Tour & Taxis. Cette nouvelle version tient compte des 65 conditions imposées par la commission de concertation bruxelloise. L’enquête publique se déroulera du 1er au 30 octobre.

Le promoteur a adapté le projet en réduisant la densité (67 logements en moins) et en intégrant 166 logements sociaux et conventionnés, en concertation avec Le Logement Bruxellois. Un quart des appartements comptera au moins trois chambres, afin de mieux répondre aux besoins des familles.

Le projet prévoit également davantage d’espaces dédiés aux initiatives sociales et publiques : une crèche, des start-ups locales, des lieux de rencontre pour le quartier ainsi qu’environ 1 000 m² supplémentaires pour des organisations sociales. Des espaces verts supplémentaires et une gestion renforcée de l’eau sont aussi intégrés.

Nextensa organise deux séances d’information publiques avec visites guidées les 8 et 11 octobre, ainsi qu’un atelier séparé pour les associations locales le 14 octobre.

Lake Side doit compléter le développement entamé il y a 25 ans à Tour & Taxis, où logements, bureaux, patrimoine et activités culturelles se côtoient déjà.

Rédaction