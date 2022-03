Tinne Van der Straeten : “Il faut envisager un blocage des prix de l’énergie au niveau européen”

Suite à l’augmentation des prix de l’énergie, la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Ecolo), plaide pour un blocage des prix à un certain plafond au niveau européen.

“Les prix, aujourd’hui, sont d’une hauteur qu’on n’a jamais vue, je suis très contente que la Commission européenne propose aussi des mesures pour pouvoir réguler les prix” confie Tinne Van der Straeten, invitée dans +d’Actu. La Commission européenne a sorti aujourd’hui l’éventualité d’une régulation des prix. ” Pour nous, ça doit se faire au niveau européen, c’est une aide qui doit venir en complémentarité. On constate que les marchés sont irrationnels et si cela se passe à la bourse, la bourse est arrêtée. Ce sont nos consommateurs, nos familles, des ménages belges. J’ai amené ça à la table parmi mes collègues européens et ça se retrouve aujourd’hui dans ce qui a été présenté par la Commission européenne.“

La TVA a été baissée à 6 % sur l’électricité. Pour ce qui est de la TVA sur le gaz et du mazout ainsi que l’élargissement du tarif social, c’est en discussion sur la table du fédéral. “Je suis très contente de voir que les autres partenaires dans la majorité ont aussi des mesures à proposer pour faire baisser les prix. Il y a 2 paquets d’énergie qui ont été décidés et qui sont implémentés” annonce la ministre. Le tarif social fait partie du paquet. “1 famille sur 4 à Bruxelles a droit au tarif social. Elles sont protégées contre les hausses de prix. Il faut aller vers les classes moyennes et pour cela, il y a à la table la prolongation de la réduction de la TVA ainsi que la réduction de la TVA pour le gaz” poursuit Tinne Van der Straeten qui rappelle néanmoins que rien n’est encore décidé. “Par exemple, la prime chauffage de 100 € sera payé dans les semaines qui viennent. On prépare un 3ème paquet de mesures pour lutter contre ces prix. Ce sera discuté en majorité” conclut-elle.

■ Anaïs Corbin / Une interview réalisée par Fabrice Grosfilley