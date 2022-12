Théâtre, Ukraine, Antarctique : voici les lauréats des Prix de la diffusion scientifique de l’ULB

L’Université Libre de Bruxelles a decerné une série de prix à ses collaborateurs.

Ils ont “contribué au cours de l’année à partager leur démarche et leurs connaissances scientifiques au grand public“, indique l’ULB dans un communiqué qui divulgue les noms des chercheurs, chercheuses et collectifs de recherche lauréats des Prix de la diffusion scientifique 2022. Ainsi, treize lauréats et lauréats ont été honorés cette année, à l’occasion de la seconde édition de cette cérémonie lancée en 2021. Ils recevront leur prix en avril prochain.

Les auteurs de deux ouvrages ont d’abord été récompensés, dans la catégorie “Édition digitale ou papier” : il s’agit d’Olivier Corten et Pierre Klein, du Centre de Droit international de la Faculté de Droit et de Criminologie, les auteurs de la bande-dessinée “De Salamanque à Guantanamo : une histoire du droit international” (Futuropolis), “qui replace le droit international dans une perspective historique et pointe ses profondes ambivalences“. Peter Eeckhout, du CReA-Patrimoine de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales, est lui récompensé pour son ouvrage “Patrimoine mondial en péril” (Passés composés), “qui emmène le lecteur à la découverte d’une vingtaine de sites historiques extraordinaires aujourd’hui menacés dans le monde“.

► Connaissez-vous | Avec Olivier Corten, Michel Dubrule et Pierre Ost (10/10/2022)

Deux professeures se distinguent également pour leurs interventions auprès des journalistes, “en particulier sur la guerre en Ukraine”, et sont les lauréats dans la catégories “Experts presse” : les spécialistes Aude Merlin et Coline Maestracci du Cevipol (Faculté de Philosophie et Sciences sociales).

► Reportage avec Aude Merlin | Le conflit ukrainien inquiète à l’Université des Aînés (24/02/2022)

Des projets multimédia ou culturels

L’Université a également remis plusieurs prix, pour des projets multimédias d’abord. Ainsi, l’une des lauréates est Caroline Close du Cevipol et Transpo (Faculté de Philosophie et Sciences sociales) pour les podcasts “Contes revisités“, qui revisitent des contes traditionnels en déconstruisant les stéréotypes sexistes. D’autres podcasts sontaussi récompensés, “Juger un génocide“, “La justice en héritage” et “Radio Phénix : les journalistes burundais face à la crise“, réalisés par Marie Fierens (RESIC, Faculté de Lettres, Traduction et Communication) et Ornella Rovetta (Mondes modernes et contemporaines, Faculté de Philosophie et Sciences sociales).

Au coeur de la crise sanitaire, le collectif de jeunes pédiatres Covid for Kids (Emilie Goffinon, Alexandros Popotas, Gabrielle de Crombrugghe), actifs à l’HUDERF, est récompensée pour cette plateforme pédagogique interactive “qui vise à répondre aux questions des enfants sur la pandémie“. Le documentaire “Auprès d’elle” réalisé par Chiara Giordano (GERME, Faculté de Philosophie et Sciences sociales) et qui s’inscrit dans le cadre d projet de recherche “Migrantes irrégulières dans le secteur care aux personnes âgées à Bruxelles”.

Enfin, plusieurs projets culturels sont récompensés : l’exposition “Évolution” (créée avec le Centre de culture scientifique, sur l’évolution du vivant), de Jean-Christophe de Biseau (service Evolution biologique et Ecologie, Faculté des sciences) ; l’exposition “Oh ! Ca ne coule pas de source” (fruit d’un partenariat avec La Fonderie et VIVAQUA, sur l’eau domestique à Bruxelles) de Chloé Deligne, Ananda Kohlbrenner et Sophie Richelle (LIEU, Maison des Sciences humaines et Mondes modernes et contemporaines, Faculté de Philosophie et Sciences sociales) ; l’exposition “Manned Flight – Rotifers in Action” au PILAR, réalisée par Karine Van Doninckx (Molecular Biology and Evolution, Faculté des Sciences) et la pièce de théâtre “La Pizza Economie” sur les modèles économiques durables, réalisée par Marek Hudon (CEESE, Solvay Brussels School of Economics and Management).

Quelques prix spéciaux

Un prix spécial est déscerné à Sarah Wauthy, doctorante au sein du Laboratoire de Glaciologie de la Faculté des Sciences. Celle-ci a réalisé, lors d’un voyage scientifique récent en Antarctique, un journal de mission, diffusé sur YouTube, et qui “montre la vie d’une chercheuse glaciologue sur le terrain“.

► Reportage | Antarctique : la calotte glaciaire sous la loupe de chercheurs belges (09/02/2022)

Enfin, un prix spécial du jury revient à Pasquale Nardone (Faculté des Sciences), “pour son engagement continu en diffusion scientifique“, notamment ses chroniques sur la RTBF.

ArBr – Photo : Belga (illustration)