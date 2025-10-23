Tempête Benjamin : plusieurs lignes de tram interrompues et remplacées par des T-Bus

La Belgique se prépare au passage de la tempête Benjamin, la première tempête automnale de l’année. Selon les prévisions météorologiques, cette tempête produira des rafales de vent allant jusqu’à 120 km/h.

Si, pour l’instant, aucun vol à Brussels Airport n’a été annulé (contrairement à l’aéroport de Schipol), la tempête a déjà des répercussions sur le trafic des trams.

En raison des vents violents, les trams 44 sont remplacés par des T-Bus entre les stations Madoux et Tervuren Station. Un arbre est tombé sur les lignes aériennes à hauteur de l’arrêt Bel-Air. Les trams 39 sont donc également remplacés par des T-Bus entre Stockel et Ban-Eik, prévient la Stib.

Les pompiers de Bruxelles ont pour leur part déjà annoncé sept interventions dans la capitale, principalement à cause de branches d’arbres tombées.

