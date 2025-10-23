Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Tempête Benjamin : plusieurs lignes de tram interrompues et remplacées par des T-Bus

La Belgique se prépare au passage de la tempête Benjamin, la première tempête automnale de l’année. Selon les prévisions météorologiques, cette tempête produira des rafales de vent allant jusqu’à 120 km/h.

Si, pour l’instant, aucun vol à Brussels Airport n’a été annulé (contrairement à l’aéroport de Schipol), la tempête a déjà des répercussions sur le trafic des trams.

En raison des vents violents, les trams 44 sont remplacés par des T-Bus entre les stations Madoux et Tervuren Station. Un arbre est tombé sur les lignes aériennes à hauteur de l’arrêt Bel-Air. Les trams 39 sont donc également remplacés par des T-Bus entre Stockel et Ban-Eik, prévient la Stib.

Les pompiers de Bruxelles ont pour leur part déjà annoncé sept interventions dans la capitale, principalement à cause de branches d’arbres tombées.

Rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

23 octobre 2025 - 14h29
Modifié le 23 octobre 2025 - 14h32
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales