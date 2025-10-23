Tempête Benjamin : le secteur de la construction prend des mesures sur les chantiers

La Belgique se prépare au passage de la tempête Benjamin, la première tempête automnale de l’année. Selon les prévisions météorologiques, cette tempête produira des rafales de vent allant jusqu’à 120 km/h. Le secteur de la construction prend déjà des mesures pour protéger les chantiers des tempêtes.

Les entreprises de construction prennent toujours de nombreuses précautions lors de ces tempêtes afin de prévenir les dommages. Par exemple, elles enlèvent les bâches et les voiles des échafaudages afin qu’elles ne soient pas prises par le vent. Les freins des grues à tours sont desserrés afin que la flèche puisse tourner librement avec le vent, et les grues d’un même chantier sont disposées de manière qu’elles ne puissent pas se toucher. Aucune charge n’est levée par temps de tempête non plus, même pas pour éviter le vol de matériel.

Les pignons des maisons en construction sont également renforcés pour éviter leur démolition. En outre, les matériaux légers (comme les emballages) sont retirés ou certains matériaux de chantier (comme les échelles, les toilettes chimiques, les clôtures et les conteneurs de déchets) sont sécurisés. Tout ce qui peut s’envoler est stocké ou ancré en toute sécurité.

Les activités de plein air en altitude sont interrompues pendant la tempête. Les travaux sur les toits, les échelles ou les échafaudages roulants seront suspendus, de même que les travaux de levage à l’aide de grues mobiles. Selon les règles de sécurité, les travaux de construction d’échafaudages (montage, démontage ou transformation) doivent être interrompus lorsque la vitesse du vent est supérieure à 49 km/h (6 Beaufort).

Dès que le vent atteint 61 km/h (7 Beaufort), il est interdit de travailler sur les échafaudages. Pour les grues et autres équipements de levage, le fabricant détermine jusqu’à quelle vitesse de vent ils peuvent être utilisés en toute sécurité. La réglementation belge exige également que les appareils de levage d’une hauteur supérieure à 10 mètres soient équipés d’un anémomètre afin que l’opérateur puisse contrôler la vitesse du vent.

Embuild souligne que la réglementation générale en matière de sécurité, de santé et de bien-être au travail reste d’application. Dès que les conditions météorologiques menacent la sécurité des travailleurs, tous les travaux doivent être interrompus.

Rédaction