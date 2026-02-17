Surpopulation carcérale : la cheffe de l’administration pénitentiaire demande l’aide de la police ou de l’armée

L’administration pénitentiaire tire la sonnette d’alarme mardi, alors que plus de 600 détenus dorment au sol dans les prisons belges, dont 102 rien qu’à Haren. Après avoir pris connaissance de ces chiffres, la directrice générale, Mathilde Steenbergen, plaide pour des mesures d’urgence exceptionnelles et du personnel supplémentaire. Elle évoque explicitement la possibilité de faire appel à la police ou l’armée pour surveiller les détenus qui dorment au sol et épauler le personnel.

La situation est devenue “insoutenable“, selon elle. Elle évoque une combinaison de surpopulation structurelle, une pénurie de personnel chronique et une pression de travail croissante. Il est donc “extrêmement difficile et souvent impossible” pour les gardiens “de mener leur mission légale sûrement et humainement“. Il semblait y avoir de l’espoir pour une amélioration durant des mois mais selon elle, il s’est désormais transformé en désillusion. “Aujourd’hui, le sentiment d’abandon prédomine. La réalité sur le terrain est plus dure que jamais, alors qu’aucun renfort concret n’est prévu.”

La directrice générale demande donc une “aide urgente” et n’exclut pas des mesures extraordinaires. “Si nécessaire, l’armée ou la police doivent temporairement prendre en charge et surveiller les détenus qui dorment au sol“, assure-t-elle. La situation actuelle est d’après elle “dangereuse, inhumaine et inacceptable pour les détenus et le personnel“.

Mme Steenbergen pointe également les conséquences juridiques et financières de la surpopulation actuelle. La Belgique a été condamnée plusieurs fois ces dernières années par la Cour européenne des droits de l’Homme en raison des conditions de détention. “Les conséquences financières de ces condamnations se chiffrent en millions d’euros. Nous gaspillons l’argent des contribuables pour des indemnisations parce que nous refusons d’investir dans des solutions“, assène la directrice générale.

Belga – Photo : Belga