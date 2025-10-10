Succès populaire pour le parcours historique des Téméraires à Bruxelles

Le parcours historique consacré aux Téméraires, ces puissants ducs de Bourgogne qui ont marqué l’histoire des anciens Pays-Bas, affiche complet. Les 2.000 places disponibles se sont envolées en quelques heures, a annoncé vendredi la Ville de Bruxelles. L’événement, organisé ce week-end, invite le public à redécouvrir la capitale à travers les lieux emblématiques de cette époque fastueuse.

Inspiré du nouvel ouvrage de l’auteur belge – le Flamand et francophile – Bart Van Loo, “Le Tour de la Grande Bourgogne : sur les traces des Téméraires“, le parcours propose une immersion dans le XVe siècle, lorsque Bruxelles était l’une des capitales politiques et artistiques de l’Europe. “Déjà deux mille lecteurs arpenteront les rues de mon chapitre bruxellois ce week-end : quel bonheur !“, s’est réjoui l’auteur, connu pour sa manière passionnante et accessible de raconter l’histoire.

L’itinéraire relie la place Royale, la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, le parc Royal, l’hôtel Ravenstein et l’hôtel de ville. “Ce projet rappelle que Bruxelles fut déjà une capitale européenne à la fin du Moyen Âge“, souligne Philippe Close (PS), bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

Bart Van Loo clôturera le parcours par un spectacle inédit mêlant musique et récit historique. Cette initiative culturelle, qui mêle patrimoine, littérature et narration vivante, s’inscrit dans la volonté de la Ville de rendre son histoire accessible au plus grand nombre.

Le best-seller de Bart Van Loo “Les Téméraires” s’est déjà vendu à plus de 400.000 exemplaires et a été traduit en plusieurs langues.

