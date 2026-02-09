Stupéfiants et argent liquide découverts lors d’un contrôle routier à Molenbeek

Lors du contrôle d’un véhicule de location, les agents ont constaté que le conducteur manipulait son téléphone au volant. Le comportement suspect et nerveux des deux occupants a conduit les policiers à effectuer un contrôle approfondi et une fouille de sécurité. Sur l’un des individus, les agents ont découvert 11 pacsons de kétamine (71,39 grammes), 10 pacsons de cocaïne (9,49 grammes) et 5 pacsons de MDMA (25,51 grammes), dissimulés dans ses sous-vêtements. L’autre occupant était en possession de 129,45 grammes de kétamine et de 400 euros.

Une perquisition menée par la suite dans un appartement à Koekelberg a permis de saisir 735 grammes de cannabis, 8.000 euros, une balance de précision et du matériel de conditionnement.

Les deux suspects ont été mis à la disposition du parquet du procureur du Roi de Bruxelles le 4 février et transférés le lendemain au palais de justice de Bruxelles.

Belga