Stupéfiants et argent liquide découverts lors d’un contrôle routier à Molenbeek
Les policiers ont saisi au total 235,84 grammes de drogues de synthèse, 735 grammes de cannabis ainsi que 8.400 euros en liquide.
Deux trafiquants de drogues présumés ont été interceptés lors d’un contrôle routier mené le 4 février sur l’avenue Jean Dubrucq, à Molenbeek, a indiqué lundi la zone de police Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe).
Lors du contrôle d’un véhicule de location, les agents ont constaté que le conducteur manipulait son téléphone au volant. Le comportement suspect et nerveux des deux occupants a conduit les policiers à effectuer un contrôle approfondi et une fouille de sécurité. Sur l’un des individus, les agents ont découvert 11 pacsons de kétamine (71,39 grammes), 10 pacsons de cocaïne (9,49 grammes) et 5 pacsons de MDMA (25,51 grammes), dissimulés dans ses sous-vêtements. L’autre occupant était en possession de 129,45 grammes de kétamine et de 400 euros.
Une perquisition menée par la suite dans un appartement à Koekelberg a permis de saisir 735 grammes de cannabis, 8.000 euros, une balance de précision et du matériel de conditionnement.
Les deux suspects ont été mis à la disposition du parquet du procureur du Roi de Bruxelles le 4 février et transférés le lendemain au palais de justice de Bruxelles.
Belga