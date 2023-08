Stromae, artiste belge le plus streamé en 2022

‘Ultratop Streaming Award a été décerné pour la huitième fois par la Belgian Recorded Music Association (BRMA) et l’Ultratop. L’USA récompense l’artiste belge dont le

répertoire a été le plus écouté en streaming en Belgique. Le phénomène (inter)national Stromae est l’artiste belge le plus streamé Belgique en 2022 et remporte ainsi l’Ultratop Streaming Award 2022.

En 2022, Stromae a atteint le sommet des classements d’albums et de singles en Wallonie et en Flandre avec l’album Multitude et le single L’enfer. L’album est arrivé en tête du classement annuel Ultratop. Le répertoire musical de Stromae a enregistré pas moins de 41 millions de streams en Belgique en 2022. C’est la quatrième fois que l’artiste bruxellois arrive en tête après 2010, 2013 et 2014.

Les ex-lauréats Damso et Lost Frequencies ont pris respectivement la deuxième et la quatrième place. K3 et Camille complètent le top 5 en occupant respectivement la troisième et la cinquième place. Les anciens lauréats Angèle et Dimitri Vegas & Like Mike entrent également dans le top 10 avec les sixième et dixième places.