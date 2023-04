STIB : les voyageurs de plus en plus satisfaits, mais plusieurs défis subsistent

Les voyageurs ont accordé la note globale de 7,3/10 au baromètre de satisfaction 2022. La majorité des indicateurs sont au vert et 70 des 94 ​ critères s’améliorent, se réjouit la société de transport. Des voyageurs de plus en plus impliqués aussi, qui ont été deux fois plus nombreux que l’an dernier à participer à l’enquête. Plus de 15.000 personnes ont répondu au questionnaire.

Le baromètre de satisfaction de la STIB mesure chaque année le degré de satisfaction de ses voyageurs par rapport à ses services. De nombreux critères sont soumis à leur appréciation : correspondances, vitesse, propreté, confort, sécurité… Le baromètre permet à la STIB de déterminer les prestations jugées positivement par les voyageurs, et celles qui nécessitent de l’attention.

En 2022, la STIB maintient sa note globale de 7,3/10, obtenue en 2020 et 2021. 79% des voyageurs lui accordent le score de 7/10 ou plus pour la satisfaction générale. La rapidité, le caractère écologique et économique des déplacements avec la STIB sont mis en avant par les utilisateurs, qui sont toujours plus nombreux à déclarer choisir consciemment la STIB pour leurs trajets dans la capitale.

Malgré un tassement par rapport à 2021, le métro reste le mode de déplacement préféré des voyageurs. Il enregistre un score de satisfaction de 7,3/10 en 2022. À la deuxième place, le tram talonne le métro avec une note de 7,2/10. Le bus enregistre la progression la plus importante. À 6,3/10 il y a cinq ans, il talonne désormais le tram et le métro à 6,9/10, son plus haut taux de satisfaction jamais obtenu.

Plusieurs défis

Malgré tous ces résultats positifs, certaines associations d’usagers pointent encore plusieurs points noirs : la sécurité, l’augmentation de la consommation de drogue dans certaines stations et le défi des véhicules vieillissant, et donc d’un réseau surchargé.

Pour faire face à ce dernier défi, le réseau de tram va encore évoluer dans les années à venir. La mise en service des premiers trams de la ligne 10 vers Neder-Over-Heembeek est prévue à l’automne 2024.

Le Plan Tram du gouvernement bruxellois prévoit encore la création de plusieurs lignes de tram à l’horizon 2030. Parmi les projets repris dans cette “vision tram” figurent la ligne de tram Tour & Taxis, qui reliera à terme Belgica à la Gare Centrale via le site de Tour & Taxis ; le Mediatram, qui passera par le nouveau site Mediapark ; ​ la tramification partielle de la ligne de bus 95 ; le prolongement de la ligne 8 de Roodebeek jusqu’à Bordet ; ou encore le prolongement de la ligne 62 jusqu’à l’aéroport de Zaventem.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Morgane Van Hoobrouck et Timothée Sempels