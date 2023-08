STIB : le terminus de la ligne 18 inauguré le lundi 28 août

Lundi 28 août, la STIB mettra en service une nouvelle ligne de tramway, la ligne 18, qui fera son terminus dans la station Albert à Forest.

Cette inauguration marque la première étape de la transformation de la station Albert en un pôle multimodal, entamée en août 2020. À terme, la station accueillera 3 lignes de tram et la future ligne de métro 3.

Au terme de trois années de travaux, les responsables de la STIB feront découvrir la première étape de reconfiguration de la station Albert. Cette visite se clôturera par l’inauguration officielle de la nouvelle ligne de tramway 18.

Du 51 au tramway 18

Ce terminus permet au tram 51 (venant de Uccle et de la chaussée d’Alsemberg) de retourner à la station Albert, son terminus définitif, où il offre la correspondance avec les trams 3 et 4 et les bus 48 et 54 jusqu’au centre-ville. Important, le trajet du tram 51 entre Albert et Van Haelen portera le numéro 18 dès le lundi 28 août 2023 (la partie du 51 entre Stade et Gare du Midi reste inchangée).

La ligne de tram 18 relie la station Albert au terminus Van Haelen. Entre ces deux terminus, elle dessert la place de l’Altitude Cent, la chaussée d’Alsemberg, la gare d’Uccle Calevoet et le Crematorium d’Uccle. Elle aura la même fréquence que l’ancienne ligne 51.

Si la ligne est encore majoritairement desservie avec des trams plus anciens, les indicateurs de destination ont été remplacés par des afficheurs dynamiques (qui annonceront par exemple le temps d’attente avant départ au terminus).