Statut d’artiste : une pétition de Groen récolte 23.000 signatures

“Ce n’est pas un petit mouvement de protestation, mais un signal fort que la société reconnaît la valeur de notre secteur culturel et de toutes les personnes qui y sont employées”, déclare le président Bart Dhondt.

La pétition lancée la semaine dernière par Groen contre la possible suppression du statut d’artiste a déjà été signée plus de 23.000 fois, annoncent les écologistes flamands mercredi. Les artistes peuvent recevoir une allocation de chômage entre deux missions. Environ 8.000 personnes en bénéficieraient. Le précédent gouvernement fédéral, dans lequel siégeaient les écologistes, a élargi le statut en 2022, afin que les techniciens, les monteurs de scène et d’autres professions de soutien puissent également compter sur ce filet de sécurité financière. Au sein du nouveau gouvernement, le ministre de l’Emploi David Clarinval (MR) travaille à la mise en œuvre de la limitation des allocations de chômage à deux ans.

Une question se pose pour le statut d’artistes. Celui-ci est délivré pour une période de cinq ans renouvelable et l’accord de gouvernement stipule que l’allocation pour les artistes sera maintenue. Groen s’oppose à cette possible réforme et a lancé une pétition la semaine dernière. “Nous connaissons le gouvernement Arizona comme celui qui fait des économies sur les enseignants, les fonctionnaires et les infirmiers. Maintenant, c’est au tour des personnes actives dans le secteur culturel. Sans ce statut, le gouvernement risque de pousser à nouveau un groupe de personnes dans les difficultés”, selon le président du parti Bart Dhondt.

La pétition a déjà été signée plus de 23.000 fois. “Le message est clair : détruire le secteur culturel, ce n’est pas acceptable”, conclut Bart Dhondt. Le parti écologiste francophone, Ecolo, a lancé mercredi une pétition similaire.

Belga