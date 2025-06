InES estime que le gouvernement Arizona accroît la précarisation des femmes

Andrea Rea, professeur de sociologie à l’ULB, était invité dans Bonjour Bruxelles.

InES indique que “cette note analyse les réformes du gouvernement Arizona à travers une lecture genrée. En ignorant les inégalités structurelles liées au travail reproductif, au temps partiel ou aux carrières discontinues, ces mesures renforcent la précarité des femmes. Elles apparaissent ainsi comme injustes, inefficaces et punitives, en particulier pour les mères seules, les femmes de plus de 50 ans et les travailleuses précaires”.

La note est disponible sur leur site internet.

■ Andrea Rea, professeur de sociologie à l’ULB, au micro de Fabrice Grosfilley