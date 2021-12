Stationnement : Molenbeek étend la zone verte jusque 21 à tout le territoire

Approuvé hier, le nouveau plan de stationnement transformera en profondeur le stationnement sur la commune, annonce le cabinet de la bourgmestre Catherine Moureaux dans un communiqué.

La mesure vise à assurer une meilleure lisibilité des règles de stationnement et répondre à la forte pression sur le stationnement, en augmentant le nombre de places en voirie pour les riverains des différents quartiers.

Actuellement, deux types d’horaires coexistent en fonction des zones. La commune a décidé de généraliser à tout le territoire le dispositif en vigueur dans le quartier Maritime, où le stationnement est contrôlé jusque 21h. “Cette prolongation permettra d’avoir une plus grande rotation des véhicules en stationnement et offrira donc une quantité plus importante de places disponibles pour les riverains de nos

quartiers“, commente Abdallah Achaoui, l’échevin de la Mobilité.

Dispositif uniforme

Les zones non réglementées et les zones bleues seront supprimées et remplacées une zone verte généralisée, pour un dispositif unique sur toute la commune. Certaines rues qui échappaient au contrôle y seront donc soumises, ce qui doit bénéficier au stationnement riverain et permettre de lutter contre les voitures ventouses. Les zones rouges autour des noyaux commerciaux seront elles maintenues.

Le nouveau plan doit entrer en application dans le courant du second trimestre 2022, le temps de régler les aspects techniques et logistiques, explique encore la commune.

A côté du nouveau plan de stationnement, deux autres projets sont sur les rails : la maille historique qui doit faire des quartiers centraux de la commune une zone à mobilité apaisée et le nouveau « Plan local de Mobilité ».

Rédaction