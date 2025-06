Standard & Poor’s dégrade la note de la Région bruxelloise

L’agence de notation américaine Standard & Poor’s a revu à la baisse vendredi son évaluation de la notation de la Région de Bruxelles-capitale vendredi. L’absence persistante de gouvernement régional inquiète l’agence de notation.

Elle s’est hissée comme une épée de Damoclès au-dessus de la Région bruxelloise depuis plusieurs mois, justifiant parfois les réticences de certains mandataires politiques en affaires courantes à effectuer des investissements. La cotation de l’agence de notation américaine Standard & Poors était attendue ce vendredi.

L’information vient de tomber : S&P a abaissé la note de Bruxelles de A+ à A, sur une échelle allant de AAA à D, tout en continuant à considérer la Région comme intéressante pour les investisseurs.

À terme, cette décision pourrait avoir pour effet de rendre l’accès aux crédits plus onéreux pour la Région de Bruxelles-capitale. Une note A indique “une forte capacité à remplir ses obligations financières“, mais signifie également que S&P estime que Bruxelles est quelque peu vulnérable aux changements économiques.

Une absence de gouvernement particulièrement préoccupante

S&P se dit particulièrement préoccupée par l’absence d’un nouveau gouvernement régional depuis les élections de juin 2024 et l’absence de perspectives fiscales pluriannuelles qui en découle.

“Nous pensons que l’absence d’un gouvernement doté des pleins pouvoirs a entravé la capacité de la Région à faire face aux pressions budgétaires, en particulier en réduisant les coûts“, peut-on lire. “Le déficit budgétaire de 2024 a entraîné une augmentation significative de la dette. Ce chiffre est nettement plus élevé que ce que S&P avait prévu“, a fait valoir l’agence de notation.

En mars 2024, Standard & Poor’s avait abaissé la note attribuée à la Région-capitale à A+, assortie d’une perspective stable, contre AA- auparavant. Cette note était sous la menace d’une dégradation depuis septembre 2022 : S&P avait, à l’époque, assorti le rating AA- d’une perspective négative.

De son côté, Fitch a abaissé la notation de la Belgique à A+, la première dégradation depuis décembre 2016.

DéFI appelle MR et PS à un sursaut

“Cette dégradation marque une perte de crédibilité financière pour Bruxelles, mais aussi un coût accru pour chaque Bruxellois en raison de l’augmentation des taux d’intérêt sur les emprunts. Cela réduira les moyens disponibles pour les services publics et les investissements nécessaires”, a commenté la présidente de DéFI, Sophie Rohonyi.

Pour DéFI, Bruxelles est sanctionnée pour son “incapacité, depuis des mois, à présenter une coalition gouvernementale stable, fondée sur une majorité solide, seule à même de porter une trajectoire budgétaire claire et crédible. La résilience budgétaire de la Région est affaiblie et les nationalistes flamands, rêvant d’une mise sous tutelle, se frottent les mains”. La formation amarante estime que la responsabilité politique de cette situation est collective, mais qu’elle est particulièrement “criante auprès du PS et du MR”.

“En septembre dernier, les deux premiers partis bruxellois ont délibérément choisi de reporter toute discussion budgétaire au lendemain des élections communales, alors qu’un accord politique venait d’être trouvé. Cette fuite en avant a plongé Bruxelles dans l’incertitude et bloqué les réformes nécessaires”, a pointé la présidente de DéFI, dans un communiqué.

Pour celle-ci, “l’humiliation subie par Groen à travers le vote de report de la LEZ et l’annulation de SmartMove ont par ailleurs aggravé les tensions et fragilisé davantage la coalition régionale en devenir”. “Il est encore temps de réagir. Vooruit l’a prouvé en retirant la prise des négociations menées par le PS avec l’extrême-gauche”, a-t-elle ajouté.

Le MR et le PS ont démontré dans de nombreuses communes bruxelloises qu’un dialogue était possible. Ils doivent maintenant faire preuve de la même maturité au niveau régional, a-t-elle encore dit.

