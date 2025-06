Les prêts du Fonds du logement menacés par l’absence de gouvernement bruxellois

Le ministre des Finances, Sven Gatz (Open VLD), refuse de creuser davantage la dette de la Région, dont le gouvernement est actuellement en affaires courantes.

C’est une nouvelle conséquence de l’impasse politique dans laquelle la Région est pour le moment plongée. À partir du 1er juillet, le Fonds du logement bruxellois pourrait ne plus être en mesure d’accorder des prêts à taux avantageux visant à favoriser l’accession à la propriété pour les personnes n’en ayant pas forcément les moyens auprès des banques. Le ministre des Finances Sven Gatz a en effet annoncé que le gouvernement bruxellois en affaires courantes ne pourra lui accorder les liquidités nécessaires. Or, ce Fonds fonctionne avec l’appui des banques et l’aide du gouvernement régional.

Interrogée par nos confrères de Bruzz, la directrice de communication du Fonds explique que, sur sept banques sollicitées cette année, seuls ING et Belfius ont répondu favorablement à hauteur, respectivement, de 60 et 20 millions d’euros. “Au total, nous avons besoin de 130 millions, il nous manque donc 50 millions“, ajoute-t-elle.

Le Fonds espérait pouvoir trouver le montant restant auprès du gouvernement. Or, en l’absence d’exécutif de plein exercice cette aide n’a pas pu être allouée. Une solution d’urgence a été mise sur la table : passer par le mécanisme “code 8”, qui permet au gouvernement de prêter une somme au Fonds du logement en souscrivant lui-même un prêt auprès des banques, avant de se faire rembourser montant et intérêts par le Fonds.

La solution devait être finalisée ce jeudi matin en conseil des ministres, mais le ministre des Finances a décidé de refuser l’utilisation de ce mécanisme. Contacté par la DH, le cabinet Gatz invoque la situation de gestion des affaires courantes à la veille de l’évaluation de la santé financière de la région par l’agence Standard & Poor’s. Pour le ministre, ce n’est pas le moment de creuser davantage la dette de la Région.

Une liste de candidats qui ne cesse de s’allonger

Face à ces difficultés financières, le Fonds avertit qu’il risque de devoir suspendre le traitement des nouvelles demandes de prêts pour des logements hors Fonds du logement – y compris les prêts Ecoreno (prêt pour des travaux de rénovation énergétique) – à partir du 1er juillet. Ainsi, seules les personnes qui achètent une propriété dans le cadre d’un projet du Fonds du logement pourront encore bénéficier d’un prêt. Cette suspension pourrait avoir un impact sur le personnel, dont une partie risque de se retrouver en chômage technique.

Pendant ce temps, la demande n’a jamais été aussi grande. Le Fonds du logement a annoncé en début de semaine que la liste de nouveaux candidats locataires ne cesse de s’allonger ces dernières années : 5.609 ménages y étaient inscrits fin 2024, contre 4.852 en 2023, soit une augmentation de 16%.

BX1 – Photo : Belga