Sport : un premier stage de jeux vidéo en ligne

On y joue assis, derrière un ordinateur mais pour ceux qui les pratiquent, certains jeux en ligne s’apparentent à un véritable sport. A Watermael-Boitsfort, un stage permet aux adeptes ou curieux de “League of legends” de se former ou progresser dans ce jeu particulièrement couru.

C’est le premier stage du genre en Belgique. Il est ouvert à toutes et tous dès 13 ans, quel que soit le niveau. Le but c’est de s’entraîner, de s’améliorer et de sortir les joueurs de chez eux pour les mettre en relation dans la vraie vie.

■Reportage de Tarik Si Sadi, Gauthier Flahaux ert Maxime Henrotin