La piscine en plein air Flow rouvre pour l’été et se dote d’un sauna

La saison estivale de la piscine à ciel ouvert située le long du canal à Anderlecht a débuté lundi.

Pour sa quatrième édition, Flow complète son activité de baignade avec un sauna. “L’été en Belgique, ce n’est pas toujours 30°C”, s’amuse Paul Steinbrück, cofondateur de l’ASBL Pool is Cool, à l’initiative du projet. “L’idée, c’est qu’il reste accessible toute l’année” puisque la piscine accueille des baignades en automne et en hiver tous les dimanches matins. Entre 60 et 200 téméraires s’y étaient risqués, dans une eau à 5°C.

Chaque édition est ponctuée d’une nouveauté. Créée en 2021, la piscine s’est vue agrémentée d’une buvette, baptisée “kiosque”, en 2022. Depuis l’an dernier, des plantes et des micro-organismes purifient l’eau de baignade. Ce traitement biologique rend l’utilisation du chlore inutile.

Pour cette nouvelle saison estivale, le sauna ouvrira ses portes les mardis, jeudis, vendredi et samedis. Il alternera ainsi avec les séances d’aquagym, prévues le mercredi soir. La piscine, elle, reste accessible quotidiennement de 12h15 à 18h00 ou 19h00 en fonction des jours.

La réservation est conseillée mais il est également possible d’acheter son entrée sur place. Les prix varient entre 1 euro et 3,5 euros pour 45 minutes de baignade, 10 euros pour une séance d’aquagym. Pour 80 minutes de sauna, comptez entre 9 et 14 euros. La terrasse autour de l’infrastructure reste, elle, accessible aussi longtemps que désiré, avant ou après le créneau réservé.

L’an dernier, Flow avait attiré près de 20.000 personnes.

Avec Belga