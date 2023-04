SNCB : un nouveau plan de transport vient d’être approuvé

En 2023-2026, le Conseil d’administration de la SNCB vient d’adopter un nouveau plan de transport avec plus de trains par semaine et le week-end.

L’objectif de ce nouveau plan est d’augmenter la production annuelle, la faisant passer à 89,5 millions de trains-km en 2026 grâce à une augmentation de 7,4%. Une des raisons, SNCB souhaite augmenter de 30% son nombre de voyageurs d’ici 2032.

Mais avant d’atteindre cet objectif, l’entreprise va investir dans l’intermodalité, l’accessibilité et le confort avec un budget de plus 1,8 milliard d’euros. Plus de trains circuleront entre les grandes villes comme Bruxelles, Anvers ou encore Liège. La SNCB prévoit plus de 2.000 trains supplémentaires en semaine dont 720 le week-end. Les correspondances seront déployées de plus de 12% par rapport à aujourd’hui, passant à 2.190.

Plus de confort

En plus d’une meilleure connexion entre les différentes gares, la SNCB souhaite offrir plus de confort à ses voyageurs avec l’ajout de 10.000 places assises, 40% de places vélos, 80% de trains équipés de climatisation et plus d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. La SCNB précise que pour le moment aucune gare ne sera supprimée. Seulement 22 trains très peu fréquentés, en raison du télétravail, ne circuleront plus.

Si le plan vient d’être adopté par le Conseil, de nombreuses étapes sont encore à prévoir : première phase en décembre 2023, puis décembre 2024, juin 2025 et enfin décembre 2025. Le plan doit maintenant être approuvé par le Conseil des ministres.

Ca.Pa avec Belga / Image : BX1