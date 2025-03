Six nouvelles destinations cet été à Brussels Airport

Les voyageurs pourront rejoindre 180 destinations directes depuis Brussels Airport pendant la saison estivale qui débutera le 30 mars.

Six nouvelles destinations se sont ajoutées par rapport à l’été dernier, indique l’aéroport vendredi. Depuis cet hiver, les voyageurs peuvent déjà se rendre à Curaçao (TUI fly) et à Bangkok (Thai Airways International) en partant de Brussels Airport. Pour les voyages plus courts, il est possible de rejoindre Bordeaux (easyJet et Transavia) et Montpellier (Transavia).

Delta Air Lines opérera aussi des vols directs vers Atlanta, au sud-est des États-Unis, à partir de juin. Cathay Pacific reprendra par ailleurs ses vols vers Hong Kong début août.

Brussels Airport a également perdu quelques destinations car le réseau en comptait 178 au début de la saison estivale en 2024. Au total, 68 compagnies aériennes seront actives à Brussels Airport cet été. Le plus gros client est Brussels Airlines qui dessert 90 destinations, devant TUI fly avec 66.

Belga