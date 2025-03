Incendie à Heathrow : les vols de Brussels Airlines annulés, les aéroports wallons pas impactés

La compagnie aérienne belge Brussels Airlines a annulé ses vols prévus vendredi à destination et en provenance de Londres-Heathrow, à la suite de la fermeture pour la journée de l’aéroport londonien.

L’opérateur de Londres-Heathrow, le plus grand aéroport d’Europe, a annoncé vendredi la fermeture de celui-ci en raison d’une panne de courant consécutive à l’incendie d’une sous-station électrique. Heathrow restera fermé jusqu’à 23h59 (GMT) ce vendredi (00h59 samedi en heure belge).

Seize vols étaient prévus ce vendredi entre Brussels Airport et Heathrow (huit départs et huit arrivées), selon le schéma de vol de l’aéroport de Zaventem. Ils sont opérés par Brussels Airlines et British Airways.

Tous ceux de la compagnie belge ont été annulés, ainsi que plusieurs vols du transporteur britannique. Les aéroports wallons ne sont par contre pas impactés par la fermeture de Londres-Heathrow, précise-t-on du côté des aéroports de Charleroi et Liège. Les pompiers de Londres ont indiqué vendredi matin que l’incendie dans une sous-station électrique était sous contrôle.

“Nous avons maîtrisé avec succès l’incendie et empêché qu’il ne s’étende davantage”, a indiqué un porte-parole des pompiers Pat Goulbourne dans un communiqué. “Nous resterons présents sur les lieux tout au long de la journée, afin d’aider (l’opérateur du réseau électrique) National Grid”, a-t-il ajouté.

Premier d’Europe, l’aéroport d’Heathrow se classe parmi les cinq plus importants au monde avec plus de 80 millions de passagers annuels, soit quelque 230.000 par jour. Il dessert 80 pays et quelque 1.350 avions devaient y atterrir ou en décoller vendredi selon le site Flightradar24.

Belga