Service adapté pour les banques et transports publics lors de l’Ascension et de son pont

Les transports publics et les banques adapteront leurs services lors de l’Ascension et du pont de vendredi.

Les transports des trains, trams et bus seront les plus impactés par cette adaptation de service. La SNCB a ainsi annoncé que les trains rouleront comme le dimanche lors de l’Ascension. Comme beaucoup de gens font le pont, il y aura moins de voyageurs le vendredi et les trains P ne circuleront donc pas. Le planificateur de voyages de la SNCB tient compte des ajustements. De son côté, De Lijn a annoncé que les transports publics dans toute la Flandre fonctionneront selon l’horaire d’application en période de vacances. Le porte-parole de la société de transport public bruxelloise STIB, Laurent Vermeersch, indique, lui, que les transports publics de la capitale suivront l’horaire du dimanche le jour de l’Ascension.

Le vendredi, la STIB fonctionnera comme un jour de vacances. Par ailleurs, la ligne 5 du métro sera interrompue pendant tout le week-end de l’Ascension en raison de travaux de maintenance Selon Febelfin, l’organisation du secteur financier, les banques sont fermées le jeudi et le vendredi. Chez bpost, les bureaux postaux seront fermés lors de l’Ascension. Les opérations reprendront le vendredi 30 mai.

Belga – Photo : Belga