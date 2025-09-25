Semaine des aidants-proches : plusieurs dizaines d’activités organisées à Bruxelles

Une centaine d’activités seront organisées en Wallonie et à Bruxelles entre le lundi 29 septembre et le dimanche 5 octobre à l’occasion de la 12e Semaine des aidants-proches, communique jeudi l’ASBL Aidants Proches, qui l’organise.

Cette semaine mettra en lumière l’engagement de ceux qui accompagnent au quotidien un proche en déficit d’autonomie, tout en leur offrant de petits moments pour se ressourcer ou échanger sur leur vécu.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de 900.000 personnes apportent une aide régulière, aussi précieuse que désintéressée, à un membre de leur entourage en déficit d’autonomie physique ou psychique, qu’il soit dû à l’âge, à la maladie ou à un handicap; situe l’ASBL Aidants Proches. Ce qu’ils prennent en charge est très vaste, allant de soins quotidiens à l’accompagnement d’une fin de vie, en passant par une aide à la mobilité ou à de la gestion administrative.

Balades, massages et conférences

Les activités proposées dans le cadre de cette Semaine iront des balades aux ciné-débats, en passant par des massages, de la sophrologie, des conférences ou de simples rencontres. D’accès le plus souvent gratuit, elles leur offriront des moments rien que pour eux, afin de se ressourcer ou d’échanger sur leur vécu. Le programme complet est regroupé sur le site internet www.semaineaidantsproches.be, sous l’onglet “Activités 2025”. Cette année, plusieurs activités se focaliseront sur les jeunes aidants-proches. Il y aura ainsi deux ciné-débats destinés à des élèves de primaire et à des adultes, un webinaire organisé avec l’ULiège et une séance d’information sur les facilités accordées aux jeunes aidants-proches à l’UMons.

“Ces enfants et adolescents, qui endossent trop souvent des responsabilités d’adultes avant l’âge, sont évalués à 220.000 en Wallonie et à 70.000 à Bruxelles. C’est énorme et cela doit être davantage pris en compte dans les politiques publiques !“, insiste Maxime Delaite, directeur de l’ASBL Aidants Proches Wallonie, qui coordonne la Semaine avec son homologue bruxelloise. La Semaine des Aidants-Proches servira aussi à attirer l’attention des gouvernements sur ce besoin de doter les aidants-proches, qui n’ont quasiment aucun droit ni aide, d’un statut spécifique, “particulièrement à l’heure où certaines réformes fédérales risquent de les frapper bien plus injustement encore que d’autres“.

Belga