“See you after the break” : des concerts durant les travaux du Conservatoire de Bruxelles

Une série de concerts intitulée “See you after the break”, compte à rebours avant le début du chantier de restauration du Conservatoire royal de Bruxelles, rythmera les prochains mois, du 19 octobre jusqu’au 22 juin 2024, annonce lundi l’ASBL Conservamus, qui s’investit depuis 2007 pour la conservation des bâtiments situés rue de la Régence.

La salle de concert ouvrira ses portes chaque mois pour des concerts qui sillonneront les répertoires classique, jazz, contemporain et pop-rock.

Ces longs au revoir musicaux s’ouvriront avec un concert de l’Orchestre symphonique Conservamus. Les étudiants du Conservatoire royal de Bruxelles et du Koninklijk Conservatorium Brussel accompagneront trois solistes de la Chapelle Musicale Reine Élisabeth, sous la direction de la cheffe d’orchestre vénézuélienne Glass Marcano. Deux chefs-d’œuvre sont au programme : le Triple Concerto de Beethoven et la Symphonie n°5 de Tchaïkovski.

“La restauration et la rénovation du Conservatoire s’imposent depuis des années. Des travaux sont enfin à l’ordre du jour, ouvrant un avenir radieux au site”, se réjouit Conservamus. Le chantier comprendra des travaux structurels, en portant une attention particulière à l’identité historique du site, tel qu’imaginé par Jean-Pierre Cluysenaar. Construit entre 1872 et 1876, le Conservatoire fait la part belle à l’architecture néoclassique et éclectique.

La Grande salle retrouvera son orgue Cavaillé-Coll de 1880 restauré, sa richesse chromatique et, surtout, conservera son acoustique, assure l’ASBL. Une nouvelle salle de musique de chambre et une salle de répétition seront construites. Le projet prévoit également la réorganisation de la bibliothèque, des fonctions administratives, l’amélioration de l’accessibilité et de la circulation intérieure, la création de loges pour les artistes, ainsi que l’aménagement d’espaces verts.

Le projet de restauration du Conservatoire est le fruit d’une collaboration entre la Communauté flamande, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’État fédéral. Le coût est financé par ces derniers, Beliris et des mécènes privés.

