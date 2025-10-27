Sécurité routière : déjà plus de morts sur les routes bruxelloises qu’en 2024

Les chiffres sur le long terme tendent vers un mieux, mais Harold Habousha, le coordinateur de l’association Heroes for Zero qui milite pour plus de sécurité routière tempère : “Les deux dernières années, on a vu une évolution à la baisse positive, mais on est en train de régresser malheureusement. On s’éloigne de l’objectif zéro mort et zéro blessé grave sur les routes fixé à 2030.”

Il reste donc encore du pain sur la planche… Parmi les pistes de solutions proposées : plus de sensibilisation et de contrôle, mais aussi l’amélioration de l’infrastructure pour les usagers faibles qui sont particulièrement concernés par les décès et accidents graves.

Bruxelles Mobilité est conscient de la situation et dit tenter de prévoir les aménagement adéquats. “À chaque accident, on se rend sur place pour voir si l’infrastructure a joué un rôle dans l’accident et si oui, comment l’améliorer“, explique Inge Paemen, porte-parole de l’agence bruxelloise.

Autre élément souligné : les accidents mortels survenus lors de courses poursuites avec la police. On en dénombre trois cette année, dont celui du petit Fabian. L’association Heroes For Zero se questionne donc sur les procédures d’usage dans ce genre de circonstances.