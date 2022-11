Sécurisation de la prison de Forest : la commune s’inquiète de l’absence de réaction du Fédéral

Ce mercredi, la Commune de Forest a adressé un courrier au Secrétaire d’État à la Régie des bâtiments fédéraux, Mathieu Michel (MR), au sujet de sa préoccupation quant à la sécurisation de la prison de Forest.

Dans un communiqué, Forest souligne qu’elle s’est adressée à plusieurs reprises depuis 2020, aux services de la Régie, au secrétaire d’Etat Michel ainsi qu’à ses prédécesseurs pour partager ses craintes à ce sujet, surtout une fois le transfert des détenus et du personnel opéré. En effet, les occupants ont déménagé vers la nouvelle prison d’Haren depuis mi-novembre. Lors de contacts entrepris avec le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et son cabinet, il a été précisé à la commune qu’une présence administrative demeurerait sur place jusqu’au 31 décembre prochain.

L’incertitude reste présente quant à l’affectation des lieux dès 2023. La bourgmestre de Forest, Mariam El Hamidine, demande à Mathieu Michel de prendre en considération les questions de sécurité publique et de mettre en place, dans l’immédiat, un service de gardiennage “pour que des personnes ne parviennent à s’introduire dans le bâtiment qui présente de graves problèmes de salubrité et de stabilité des lieux”. Madame El Hamidine demande en outre une “avancée significative” sur l’éventuel transfert de droits réels sur ce site et, au même moment, l’organisation ou la délégation de l’affectation temporaire et la vision à moyen terme pour celui-ci.

Selon la commune, le projet de musée de la détention est soutenu par les différents interlocuteurs, mais les conditions pour une occupation sécurisée ne sont pas encore établies. À terme, la Région bruxelloise ainsi que les communes de Forest et Saint-Gilles souhaitent mettre en œuvre un projet élaboré avec les riverains et les instances locales, en vue de répondre aux besoins en termes de logements publics, d’équipements et d’espaces verts, rappelle la commune de Forest. La bourgmestre de Forest a dès lors convié le secrétaire d’Etat à une réunion, tout prochainement, en vue de clarifier la situation.

