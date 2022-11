La prison de Forest officiellement fermée : les détenus transférés dans la nouvelle prison de Haren

Les portes de la prison de Forest ont été officiellement et définitivement fermées aujourd’hui. Cet après-midi, les derniers détenus ont été transférés vers la toute nouvelle prison de Haren.

La prison de Forest était désespérément vétuste, au point que les détenus devaient y vivre dans des conditions dégradantes. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a donc ordonné le transfert prioritaire des prisonniers de Forest à Haren. La grande majorité du personnel pénitentiaire de Forest a déménagé avec eux. Les autres ont été engagés à la prison de Saint-Gilles.

“La prison de Forest date de 1910, est complètement délabrée et a de nombreuses déficiences, notamment en termes d’équipements collectifs. La prison ne répond plus du tout aux normes contemporaines et les détenus y vivaient dans des conditions épouvantables jusqu’à aujourd’hui. Il y était donc difficile d’assurer une détention significative. Il s’agit pourtant d’une des conditions fondamentales pour remettre les détenus sur la bonne voie, éviter la récidive et réussir leur réinsertion dans la société dès leur sortie de prison. Les conditions de travail du personnel pénitentiaire laissaient également à désirer en raison du mauvais état du bâtiment“, explique le cabinet du ministre de la Justice.

Les transferts depuis Forest, qui concernent 126 détenus au total, sont en cours depuis plusieurs jours. Aujourd’hui, les derniers allers-retours ont été effectués pour transférer les 44 détenus restants. Leurs effets personnels ont été transférés par camion.

Prochaines étapes : Saint-Gilles et Berkendael

La prison de Haren a été officiellement ouverte à la fin du mois de septembre et sa mise en service se fait par étapes. Six unités de vie y sont actuellement déjà opérationnelles. Haren compte 1.144 places et devrait à terme remplacer complètement les prisons de Berkendael, Forest et Saint-Gilles. Les femmes détenues à Berkendael ont déjà été transférées à Haren la semaine dernière. Le transfert de la prison de Saint-Gilles commencera bientôt.

V.d.T. – Photos : Belga