Pour Mathieu Michel, la prison de Saint-Gilles doit fermer à la fin 2024

Mathieu Michel (MR), le secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé aussi de la Régie des bâtiments, était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles ce vendredi. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Interrogé sur les prisons – la nouvelle prison de Haren n’est toujours pas opérationnelle à 100% alors que celle de Saint-Gilles doit fermer à la fin de cette année – Mathieu Michel souhaite tout de même que l’on ferme la prison de Saint-Gilles à la date prévue. “Les difficultés liées au bâtiment sont mineures. Par contre, de façon générale, on a une vraie difficulté à recruter des gardiens de prison, comme on a finalement dans toute une série de domaines des difficultés à recruter. Il y a une grande attention, qui dépasse la problématique des prisons, à rendre le travail plus attractif. (…) Aujourd’hui, il y a une demande du ministre de la Justice de prolonger l’ouverture de la prison de Saint-Gilles. C’est une discussion que l’on aura dans les prochaines semaines. Moi, j’aime bien quand on tient ses engagements. L’engagement avait été pris (de la fermer), je pense qu’il faut s’y tenir.”

Que se passera-t-il après pour l’avenir du site ? “Nous sommes en discussions depuis plusieurs semaines, voire mois, avec la Région bruxelloise pour trouver une issue favorable. Les discussions sont plutôt positives et les échanges vont dans le bon sens. Je pense qu’au final, tant la Région que la Régie des bâtiment, on partage la volonté de transformer ce site en un site positif pour la population. Ce sera un bon mix entre des projets publics et privés ainsi que des espaces communautaires.”

