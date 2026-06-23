Secteur associatif et services publics défilent à Bruxelles “pour la dignité humaine”

Un millier de personnes manifestent mardi dans les rues de Bruxelles pour dénoncer le sous-financement des services publics et les restrictions d’accès aux droits sociaux.

Cette “marche pour la dignité”, organisée par une coalition de syndicats, associations et collectifs, s’est élancée du centre Fedasil du Petit Château, en direction de la Botanic Tower, siège de plusieurs ministères bruxellois (Social, Santé, Emploi et Budget). La fin de la manifestation est prévue en début d’après-midi en face du siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Place Surlet de Chokier.

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“Les mesures prises par le gouvernement fédéral, bruxellois, de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’attaquent aux droits fondamentaux, à la sécurité sociale, à la protection Sociale, aux organisations publiques, aux ASBL en les définançant et en restreignant les conditions d’accès aux droits : à une vie digne, à une pension digne, à un logement, à être couvert en cas de maladie de longue durée, à l’enseignement, au travail et au libre choix d’une activité professionnelle ainsi que des conditions de travail et une rémunération équitables, à accéder au territoire belge et à y rester“, dénoncent les organisateurs de cette marche.

La date n’a pas été choisie au hasard: le 23 juin est la journée internationale des services publics et 2026 est l’année des 50 ans de la création des CPAS. Cette marche s’inscrit dans une série d’actions, une semaine après la manifestation qui a réuni plusieurs milliers de personnes à Namur.

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“Le cumul des actions menées un peu partout dans le pays, mais aussi le dialogue avec certains acteurs politiques et des actions menées en justice contre l’État, est de nature à créer une force, à montrer le mécontentement de la population“, a déclaré Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

Perturbations

Plusieurs services de proximité sont touchés par le mouvement de grève. Il faut s’attendre à des perturbations dans les communes, les CPAS, les hôpitaux publics, les maisons de repos, les crèches, les écoles, les services d’aide aux familles et les centres de santé mentale. Bruxelles-Propreté annonce un risque de tournées réduites selon les effectifs disponibles. Des tournées de rattrapage seront organisées, si nécessaire. Les Recypark mobiles de la rue Souveraine à Ixelles et de la rue de Berthelot à Forest resteront fermés ce mardi.

Belga