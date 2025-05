Sébastien Pocognoli avant le match contre Genk : “Rester le plus longtemps possible proche de la première place”

Ce samedi, l’Union affrontera Genk pour un nouveau choc en haut du classement de Pro League. En cas de victoire, l’Union éliminerait (presque) les Limbourgeois de la course au titre.

L’Union retrouve Genk ce samedi soir. Un match très important, surtout après la victoire de Bruges contre Gand ce jeudi. En cas de succès, les Unionistes retrouveraient la première place, objectif du club. “On regarde uniquement notre football”, a juré Sébastien Pocognoli en conférence de presse. “On fait en fonction des joueurs dont on dispose, comme Sofiane Boufal. Anouar Ait El Hadj a ensuite pris le relais pour nous amener un peu de créativité. Tout se passe bien pour le moment.”

Lors du match aller, le style des Bruxellois avait fait beaucoup de bruit. Le gardien réserve de l’Union Saint-Gilloise avait lancé un deuxième ballon sur le terrain pour interrompre une action de Genk, et avait écopé de quatre matchs de suspension. Pour le coach de la RUSG, ce geste a fait beaucoup trop de bruit. “Cela fait partie de l’histoire du dernier match. L’adversaire en a beaucoup parlé, pas nous. Cela leur sert peut-être de motivation. Pour nous, rien n’a changé et on reste focalisés sur notre situation.”

En playoffs, l’Union est devenue beaucoup plus cynique, selon certains observateurs — notamment lors des matchs contre Genk et Bruges. Ce style de jeu, Pocognoli le réfute. “Certes, nous avons été réalistes au match aller contre Genk. Mais le premier but que nous inscrivons résulte de notre travail à l’entraînement. La discussion à propos de notre fond de jeu est un faux débat. Notre football est bon. À Bruges, il est difficile de dominer à l’extérieur. Mais nous avons eu des moments de possession avec du beau football, notamment dans la construction. Il ne faut pas tout oublier : notre équipe est bien équilibrée entre la possession et la transition.”

En cas de victoire, l’Union reprendrait la première place. Le titre de champion, les Unionistes y pensent, mais il reste encore du chemin. “Ce que nous voulons, c’est être le plus proche de la première place le plus longtemps possible.” Avant de conclure : “Pour nous, c’est parfait que Bruges continue de maintenir une certaine pression. On est obligés de continuer à pousser jusqu’au bout. L’équipe doit repousser ses limites. Le gros challenge est là : jusqu’où notre groupe peut-il aller ?”

Réponse ce samedi soir (20h45) contre Genk.

Rédaction